POL-HOL: Stadtoldendorf - Falsche Polizeibeamte verunsichern erneut durch Anrufe

Seit gestern (14.02.19) kommt es im Ortsbereich von Stadtoldendorf erneut zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Die Täter geben sich als Polizeibeamte aus und erzählen von polizeilichen Ermittlungen zu verdächtigen Fahrzeugen in Wohngebieten oder aufgefundenen Notizen mit einem Bezug zu den Angerufenen oder verunsichern mit anderen erfundenen Geschichten.

Aus Sicherheitsgründen würde man die Daten abgleichen wollen. Dabei fragen die Täter nicht nur nach Personaldaten, sondern auch nach Kontonummern oder sonstigen finanziellen Verhältnissen.

Diese Betrugsmasche ist nicht neu - bereits häufig wurde auf dieses Vorgehen in den Medien hingewiesen. Mehrheitlich haben sich Angerufenen auch an Präventionshinweise der Polizei gehalten:

1. Geben Sie niemals telefonisch persönliche Daten an Unbekannte weiter, auch nicht, wenn diese sich als Polizeibeamte ausgeben! 2. Polizeibeamte werden Sie am Telefon niemals von ihren persönlichen Vermögensverhältnissen, Bankdaten oder sonstigen sensiblen Daten befragen. 3. Bleiben Sie misstrauisch - bei Zweifeln kontaktieren Sie umgehend Ihre örtliche Polizei (05532/90130). 4. Geben Sie die Hinweise auch an Angehörige oder Nachbarn weiter, von denen Sie wissen, dass diese die Medienberichterstattung nicht so intensiv verfolgen und die daher von dieser Betrugsmasche nichts erfahren haben könnten.

Die betrügerischen Anrufe setzten sich auch am 15.02.19 fort, nach polizeilichen Erkenntnissen ist aufgrund des Abbruchs der Telefonate durch die Angerufenen bisher kein finanzieller Schaden eingetreten.

