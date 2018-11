POL-F: 181122 - 1139 Frankfurt-Innenstadt: Weihnachtsmarkt 2018 - Informationen der Frankfurter Polizei und Hinweis auf das Themenabonnement in der App KATWARN

Frankfurt (ots) - (ka) Endlich ist es wieder so weit: In wenigen Tagen beginnt der alljährliche Frankfurter Weihnachtsmarkt und läutet die vorweihnachtliche Zeit ein.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann wird den Markt am Montag, den 26. November 2018, um 17.00 Uhr, offiziell eröffnen. Nach dem Festakt ist der Weihnachtsmarkt montags bis samstags von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr und sonntags von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr für Besucher geöffnet und wird sich über den Römerberg, den Paulsplatz, den Mainkai, die Hauptwache und den Friedrich-Stoltze-Platz erstrecken.

Wie es die Besucher bereits aus den vergangenen Jahren gewohnt sind, wird die Frankfurter Polizei auch in diesem Jahr wieder Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt zeigen und natürlich auch ansprechbar sein. Zivile und uniformierte Polizisten werden während der gesamten Veranstaltung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen.

Informationen rund um den Weihnachtsmarkt, sowie Verkehrshinweise, finden Sie unter: www.frankfurt-tourismus.de.

Wie auch im vergangenen Jahr und zu diversen anderen Stadtfesten, setzt die Polizei auch bei dem Weihnachtsmarkt 2018 das Warn- und Informationssystem KATWARN ein, um die Bevölkerung über sicherheitsrelevante Ereignisse zu informieren.

Die kostenlose App (iOS und Android) kann genutzt werden, um im Rahmen eines Themenabonnements sicherheitsrelevante Informationen, auch zu dem Thema "Weihnachtsmarkt Frankfurt", zu erhalten. Der Empfang der Nachrichten mit diesen Informationen ist ebenfalls kostenlos.

Für das Themenabonnement "Weihnachtsmarkt Frankfurt" muss sich zuvor in der App angemeldet werden. Dies können Interessierte mit ihrem Smartphone über folgenden Link: https://www.katwarn.de/wm_ffm.

Alternativ kann der QR-Code gescannt werden. Die Abmeldung von einem Themenabonnement ist jederzeit möglich.

Schrittweise Anleitung:

1. Installation der Katwarn-App

2. Anmeldung für das Themenabonnement "Weihnachtsmarkt Frankfurt" über o.a. Link oder QR-Code

3. Empfang von sicherheitsrelevanten Informationen zum Frankfurter Weihnachtsmarkt

Abmeldung jederzeit möglich

Die Frankfurter Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern einen fröhlichen und friedlichen Weihnachtsmarkt und eine besinnliche Adventszeit.

