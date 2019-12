Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Neue Tür verhindert Einbruch

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

In der Nacht vom 05.12.2019 auf den 06.12.2019 versuchten unbekannte Täter in der Hartmannstraße in Maikammer die Tür zu einer dort ansässigen Firma aufzuhebeln. Die Täter scheiterten bei ihrem Versuch. Erst vor kurzem wurde bei der Firma eine entsprechende Sicherheitstür eingebaut. Ohne diese Tür wäre es unbekannten Tätern wahrscheinlich gelungen in das Objekt einzudringen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 9550) in Verbindung zu setzen.

Wie in diesem Fall zu sehen ist kann eine gute Gebäudesicherung Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeiinspektion Edenkoben Liutpoldstraße 65 67480 Edenkoben Tel.: 06323-955-0

oder an

Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-2510

Weitere Informationen im Internet: www.polizei.rlp.de oder www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell