Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zimmerbrand

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Mittwoch, 29.05.2019, 13:20 Uhr, kam es in der Gimbweiler Straße in Hoppstädten-Weiersbach zu einem Zimmerbrand. Durch die Feuerwehren aus Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass ein Ausbreiten auf weitere Räume verhindert werden konnte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.

