Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neustadt - Schwerer Verkehrsunfall durch herabgefallenes Sofa

Neustadt (ots)

Am 06.12.2019 kurz nach 20 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Gespann die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz nach der Abfahrt Neustadt-Süd verlor dieser wahrscheinlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung das Eckteil eines Sofas. Das Eckteil blieb auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ein nachfolgender 58-jähriger Honda-Fahrer versuchte dem Eckteil auszuweichen. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Honda-Fahrer ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Honda und blieb im Bankett auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Neustadter Krankenhaus verbracht. Weiterhin konnte ein nachfolgender 61-jähriger Peugeot-Fahrer dem Sofa nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem, ebenso ein 57-jähriger VW-Fahrer. Es entstand an den drei Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 3500 Euro. Zudem war der PKW Honda nicht mehr fahrbereit Ein Ermittlungsverfahren wegen unter anderem Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 9550) in Verbindung zu setzen.

Im Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben kam es zu zwei weiteren Gefahrenstellen im Verkehr, welche glücklicherweise nicht in einen Verkehrsunfall mündeten Am 06.12.2019 wurde um 14:10 Uhr auf der A65 Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen Insheim und Rohrbach ein Besen auf der Fahrbahn gemeldet. Am 07.12.2019 musste um 04:00 Uhr ein Auspuff auf der A65 Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe Neustadt-Süd von der Fahrbahn geräumt werden.

