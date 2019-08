Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubte Entsorgung von Farbeimern in Sande - teilweise lief Farbe aus (FOTO) - Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

sande. Am Dienstag, 13.08.2019, wurde bei der Polizei in Sande der unerlaubte Umgang mit Abfällen bekannt.

Ein bislang unbekannter Täter entsorgte am Plögerweg mehrere Farbeimer. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass teilweise rote und weiße Farbe ausgelaufen ist, so dass die untere Wasserbehörde des Landkreises in Kenntnis gesetzt wurde.

Bei der weißen Farbe lag der Eimer (FOTO) noch daneben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und bittet Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzen.

