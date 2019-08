Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer fährt auf Transporter auf

Höxter (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Mercedes-Transporter kam es am Montag, 12. August, auf der B 64 in Höxter. Auf der Albaxer Straße mussten gegen 10.20 Uhr in Höhe der Einmündung der Straße "Am Wiehenbrink" in Fahrtrichtung Holzminden mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Auch ein Mercedes-Transporter bremste noch rechtzeitig ab. Ein dahinter fahrender Motorradfahrer aus Peine bemerkte das allerdings zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der 61-jährige Motorradfahrer stürzte und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Bergung und Unfallaufnahme wurde die B 64 für etwa eine Stunde einseitig gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Holzminden wurde durch das Industriegebiet "Zur Lüre" umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Holzminden kommend wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. /nig

