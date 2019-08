Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Willebadessen/Borgentreich (ots)

Zwei Zigarettenautomaten sind am Sonntag in Borgentreich-Natzungen und Willebadessen aufgebrochen worden. In Willebadessen drangen unbekannte Täter außerdem in eine Gaststätte ein.

In Borgentreich-Natzungen hatten unbekannte Täter am Sonntag, 11. August, gegen 21.35 Uhr in der Schlossstraße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, um an Bargeld zu gelangen. Der Automat wurde dabei stark beschädigt, an Bargeld gelangten die Täter jedoch nicht.

In Willebadessen wurde am Sonntag, 11. August, in dem Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 9.50 Uhr ein Zigarettenautomat an der Straße "Am Sportplatz" angegangen. Im selben Zeitraum drangen unbekannte Täter außerdem gewaltsam in eine benachbarte Gaststätte ein. Ob etwas erbeutet wurde, ist noch unklar.

In allen Fällen bittet die Polizei in Warburg um Hinweise unter Telefon 05641/78800. /nig

