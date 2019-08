Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß zweier E-Bikes - eine Radfahrerin leicht verletzt Samstag, 10.08.2019, 20:40 Uhr

37671 Höxter (ots)

Am Samstag, gegen 20.40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Grabenstraße/ Annettenweg zum Zusammenstoß zweier E-Bikes. Ein 20- jähriger Radfahrer befuhr den Annettenweg und beabsichtigte nach links in die Grabenstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam ihm von der Grabenstraße kommend eine 68- jährige Radfahrerin entgegen. Es kam zu einer leichten Kollision mit Ausweichbewegungen, in dessen Folge die Radfahrerin dann gegen eine Laterne prallte. Sie verletzte sich hierbei und wurde ins Krankenhaus verbracht. Dies konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An beiden E-Bikes entstand kein Sachschaden. / Sche

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell