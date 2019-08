Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Junger Fahrer bei Unfall schwer verletzt

34414 Warburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 252 ist am Freitag, 09.08.2019, gegen 13:20 Uhr, ein 19 Jähriger aus Warburg schwer verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr der junge Mann mit seinem VW Golf die B252 aus Richtung Germete kommend in Richtung Warburg. Zeitgleich befuhr ein 57-jähriger Mann aus Pulheim mit seinem Ford Transit die B252 in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte in Höhe der Auffahrt zur BAB 44 nach links in Richtung Dortmund abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Golf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Golffahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenaus gebracht. Der Fahrer des Transits blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe wurden beide Autobahnauffahrten in Richtung Dortmund kurzfristig gesperrt. Die Fahrbahnen wurden durch die Feuerwehr gereinigt. Auf der B252 wurde der Fahrzeugverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet./he

