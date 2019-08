Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrrad sucht Besitzer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

37688 Beverungen (ots)

Am Donnerstag, 08.08.2019, wurden die Polizeibeamten des Bezirksdienstes Beverungen von einer Anwohnerin im Lilienweg angesprochen. Diese teilte den Beamten mit, dass seit etwa einer Woche ein Fahrrad auf einer Wiese am Lilienweg liegen würde. Ein Jugendlicher hätte das Fahrrad, nachdem die Frau ihn angesprochen hatte, zurückgelassen und sei weggelaufen. Bislang ist bei der Polizei noch keine entsprechende Diebstahlsanzeige eingegangen, so dass der Eigentümer des Fahrrades noch unbekannt ist. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 24 Zoll Mountainbike der Marke Carver, Typ PHT 24. Es hat einen orangefarbenen Rahmen, gelbe Bowdenzüge und einen gelb/schwarzen Sattel. Der Eigentümer, oder sonstige Hinweisgeber, werden gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, in Verbindung zu setzen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell