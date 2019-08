Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus

34414 Warburg (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Westerberg in Warburg-Germete eingebrochen und haben Wertsachen und Gegenstände aus dem Haus entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 08.08.2019, 14:00 Uhr und Freitag, 09.08.2019, 00:10 Uhr. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da jedoch auch größere Gegenstände, z.B. TV-Geräte entwendet wurden, ist anzunehmen, dass zum Abtransport der Gegenstände ein Fahrzeug benutzt wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße Am Westerberg festgestellt wurden, nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen./he

