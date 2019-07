Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: "Alt" klingende Vornamen ++ Zeugen reagierten vorbildlich in Bad Nauheim ++ Schulfenster in Bad Vilbel beschädigt ++ Mit Rettungshubschrauber in die Klinik ++ u.a.

Friedberg (ots)

Zeugen reagierten vorbildlich

Bad Nauheim: Glücklich schätzen kann sich der Halter eines Ford, der am Montagabend im Ernst-Ludwig-Ring geparkt hatte. Gegen 22.35 Uhr parkte ein VW-Fahrer dort sein Auto aus und stieß gegen den Ford. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr der VW-Fahrer anschließend davon. Der Ford-Halter, der nicht vor Ort war, wäre nach der Unfallflucht vermutlich auf seinem Schaden sitzen geblieben, hätte es nicht aufmerksame Zeugen geben, die das Unfallgeschehen beobachteten. Sie verständigten sofort die Polizei, übermittelten das abgelesene Kennzeichen des flüchtigen VW und die Beschreibung des Fahrers. So konnten die Beamten kurz darauf einen 59-jährigen Bad Nauheimer ausfindig machen, der den VW vermutlich zum Unfallzeitpunkt fuhr. Er stand bei seinem Antreffen stark unter Alkoholeinfluss. Über 1,6 Promille zeigte ein Atemalkoholtest an. Der 59-Jährige musste daher mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt. Bis auf Weiteres darf er kein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen.

Mercedes angefahren

Bad Nauheim: Auf fast 2000 Euro beläuft sich nach ersten Schätzungen der Schaden, den ein Verkehrsteilnehmer zwischen 19 Uhr am Samstag und 07 Uhr am Sonntag in der Wilhelmstraße an einem dort geparkten silberfarbenen C-Klasse Mercedes anrichtete. Der Unfallverursacher flüchtete, weshalb die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise auf diesen bittet.

Schulfenster beschädigt

Bad Vilbel: Trotz Ferienzeit lockte der Schulhof der Stadtschule in der Frankfurter Straße am Wochenende offenbar Personen an, die nicht als willkommene Besucher bezeichnet werden können. Zwischen 12 Uhr am Samstag und 09 Uhr am Montag liegt der Zeitraum, in dem sie auf dem Schulhof gewesen sein müssen und Schaden an zwei Fenstern eines Schulgebäudes anrichteten. Mit unbekannten Gegenständen bewarfen sie vermutlich die Fenster, an denen durch die Tat ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Mitteilung, wer sich im Tatzeitraum auf dem Schulgelände aufhielt.

"Alt" klingende Vornamen

Bad Vilbel: Wohl bei der Durchsicht eines Telefonverzeichnisses stießen Betrüger auf den Namen einer 83-jährigen Bad Vilbelerin. Sie konnten ihr Alter freilich nicht kennen, aber aufgrund ihres älter klingenden Vornamens sehr wohl erahnen, dass es sich um eine Dame mit viel Lebenserfahrung handeln könnte. Nun war der Plan der Betrüger, die gegen 22.30 Uhr am Montagabend die Nummer der Frau wählten, vermutlich sie übers Ohr zu hauen und ihr durch eine angsteinflößende Geschichte das Ersparte und die Wertsachen zu nehmen. Die Lebenserfahrung zahlte sich in diesem Fall jedoch glücklicherweise für die Seniorin aus, die nicht auf den billigen Trick hereinfiel, sondern das Gespräch einfach beendete. Vermutlich ging nicht nur bei der 83-Jährigen am Montagabend ein Anruf von Betrügern ein. Diese versuchten ihr Glück sicher auch bei weiteren Wetterauern, deren vermeintlich älter klingende Namen sie im Telefonverzeichnis fanden. Bislang wurde glücklicherweise kein Fall bekannt, in dem die Betrüger Erfolg hatten. So soll es auch bleiben! Die beste Möglichkeit um Anrufe von Betrügern von vornherein auszuschließen ist, die eigene Nummer nicht in ein Telefonverzeichnis aufnehmen zu lassen. Überlegen auch Sie sich, ob Sie oder Ihre älteren Verwandten wirklich im Telefonbuch stehen müssen. Vielleicht möchten Sie sich auch eine neue Telefonnummer zuteilen lassen, die Sie dann nur Freunden und Bekannten weitergeben, so dass Betrüger Ihre Nummer nicht herausfinden und damit auch nicht bei Ihnen anrufen können.

Schaden an Hauswand verursacht

Butzbach: Beim Abbiegen von der Rathausstraße in die Straße Zum Anger in Ostheim schätzte ein Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug offenbar falsch ein und touchierte eine Hauswand. An dieser entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher setzte sich nicht mit den Hausbewohnern in Verbindung, möglicherweise, weil er ein größeres Fahrzeug fuhr und die Beschädigung gar nicht bemerkte. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Ortenberg: Ein 49-jähriger Autofahrer aus Nidda kam am Montagabend nach einem Unfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Gegen 19.35 Uhr verlor der 49-Jährige auf seiner Fahrt auf der Bundesstraße 275 von Ranstadt nach Ortenberg im Bereich Konradsdorf aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Maisfeld und kam anschließend in einem Schlehdorngehölz zum Stehen. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der PKW musste mit erheblichen Schäden abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Reichelsheim: Wer den Spiegel eines orangefarbenen Citroen C3 in der Bergstraße in Weckesheim abfuhr, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise. Gegen 12 Uhr am Montag muss es zum Unfall gekommen sein, dessen Verursacher sich einfach aus dem Staub machte.

Rucksack mit Werkzeug gestohlen

Rosbach: Aus einem schwarzen Ford C-Max entwendete ein Dieb zwischen 22 Uhr am Samstag und 08 Uhr am Montag einen Rucksack mit Werkzeug. Wie es dem Täter gelang in das Fahrzeuginnere des in der Neuen Straße in Rodheim geparkten PKW zu gelangen ist unklar. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Kompletträder entwendet

Wölfersheim: Auf dem Gelände des Tennisparks in der Ottostraße in Berstadt machten sich Diebe am Wochenende zu schaffen. Zwischen 18 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Montag montierten sie von einem dort abgestellten Hyundai Tucson alle vier Räder ab und ließen sie mitgehen. Auf 800 Euro beläuft sich der entstandene Schaden. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

