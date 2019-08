Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Betrunkener Autofahrer verursacht erheblichen Schaden

Freiburg (ots)

LKrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Vogtsburg-Oberrottweil - Am Donnerstag, 08. August 2019, um 00:42 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Oberrotweil mit einem betrunkenen Fahrer gemeldet. Der 30-Jährige war in der Ortschaft mit seinem Pkw gegen eine Hauswand, einen Verkaufsstand und ein Brückengeländer geprallt, bevor er dann wieder mit seinem schwer beschädigten Auto mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Zur Beseitigung der großen Schäden war die Feuerwehr Vogtsburg im Einsatz. Der Gesamtschaden dürfte bei 10.000 Euro liegen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

