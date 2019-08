Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw kam es Sonntagvormittag in Schophoven. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 10:00 Uhr war der 26-jährige Rennradfahrer aus Eschweiler auf einem Wirtschaftsweg in Richtung der Krauthausener Straße in Schophoven unterwegs. Von dort aus wollte er nach links in Fahrtrichtung Schlichstraße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf den bevorrechtigten Verkehr auf der Krauthausener Straße. Er stieß mit dem Wagen einer 35-Jährigen aus dem Kreis Heinsberg zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Dies ist wohl auch dem Umstand zu verdanken, dass er zur Unfallzeit einen Fahrradhelm trug und somit, neben einer anderen Verletzung, im Kopfbereich mit kleineren Schrammen davon kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

