Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Unfälle zwischen Fußgängern und Radfahrern

Düren / Hürtgenwald (ots)

Am Sonntag kam es zu zwei Unfällen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Alle beteiligten Personen wurden, teils schwer, verletzt.

Einer der beiden Unfälle ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 11:55 Uhr, als ein 56-jähriger Fahrradfahrer die K27 in Richtung Gürzenich befuhr. Seiner eigenen Aussage nach fuhr er nah am rechten Straßenrand, als an der Kreuzung der K27 mit der Straße "Am Golfplatz" plötzlich eine Fußgängerin die Straße querte. Diese habe nicht auf den Verkehr geachtet und sei einfach über die Straße gelaufen.

Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste die Fußgängerin. Beide kamen zu Fall. Die 76-jährige Dame erlitt bei dem Unfall eine Kopfverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Radfahrer erlitt eine Platzwunde und mehrere Prellungen. Auch er musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ein weiterer Unfall ereignete sich ebenfalls Sonntagvormittag bei Kleinhau, nahe dem Wanderparkplatz Wehebach auf einem Waldweg. Dort befuhr ein Radfahrer aus Hürtgenwald den Schotterweg in Richtung Parkplatz. Am Ausgang einer uneinsehbaren Rechtskurve sah der 60-Jährige dann kurz vor sich eine Gruppe Spaziergänger, die ebenfalls Richtung Wanderparkplatz unterwegs waren.

Der Radfahrer machte durch klingeln und rufen auf sich aufmerksam, allerdings zu spät. Eine 73-jährige Frau schaute noch nach hinten, um zu sehen wer gerufen hatte, konnte aber nicht mehr ausweichen. Der Radfahrer touchierte die Dame aus Kreuzau linksseitig. Diese kam zu Fall und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Der Radfahrer stürzte ebenfalls und fiel abseits vom Weg in eine Böschung. Er zog sich eine Rippenprellung zu. Beide Personen wurden per Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell