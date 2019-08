Polizei Düren

POL-DN: Vermisst - Hubschrauber - Mantrailer - gerettet

Bild-Infos

Download

Linnich (ots)

Am Samstagabend, 03.08.2019 gegen 21.16 Uhr wurde ein 84-jähriger Mann aus Linnich-Tetz von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet. Der Vermisste hatte gegen 20.00 Uhr das Haus verlassen und war nicht zurückgekehrt. Da er laut Angaben der Ehefrau unter Demenz leidet, wurde eine sofortige Suchaktion eingeleitet. Eine Absuche mittels Polizeihubschrauber verlief zur beginnender Nachtzeit anfänglich ergebnislos. Erst durch den nachfolgenden Einsatz eines Mantrailer - Personenspürhundes aus Bonn und intensiven Suchaktionen konnte der 84-Jährige gegen drei Uhr morgens in einem kleinen Waldstück zwischen Tetz und Boslar in einem stark abschüssigen Böschungsbereich liegend ausfindig gemacht werden. Da das Gelände schwer zugänglich war, musste die Feuerwehr eine Personenbergung unternehmen. Der Senior war nur mit Hausschuhen, Stoffhose und einem leichten Pulli bekleidet und konnte sich dort aus eigener Kraft nicht mehr weg bewegen. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus eingeliefert. Einige Anwohner hatten sich zu Beginn des Sucheinsatzes zu den Helikoptergeräuschen fragend wie auch beschwerdend an die Polizei gewandt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell