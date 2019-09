Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Im Kreisverkehr auf dem Dach gelandet

Steinheim (ots)

Bei einem Unfall bei Steinheim am Mittwoch, 11. September, hat sich in dem Kreisverkehr von der B 239 zur B 252 ein Fahrzeug überschlagen und ist an einer Verkehrsinsel auf dem Dach liegen geblieben.

Gegen 4:45 Uhr fuhr ein 59-Jähriger Mann aus Marienmünster mit seinem weißen Citroën aus Richtung Höxter kommend von der B 239 in den Kreisverkehr ein. Auf der rechten Abbiegespur in Richtung Detmold geriet der Wagen aus noch ungeklärten Gründen zunächst nach rechts auf den Seitenstreifen, prallte dort gegen einen Leitpfosten, fuhr dann nach links gegen eine Verkehrsinsel, überschlug sich und blieb im Kreisverkehr an einer weiteren Verkehrsinsel auf dem Dach liegen.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Fahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen oder Fahrzeuge kamen durch den Unfall nicht zu Schaden. Nach Unfallaufnahme und Bergung konnte die Fahrbahn um 6:50 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. /nig

