Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Quadfahrer kommt von Straße ab und durchbricht Schaufensterscheibe

34414 Warburg (ots)

Ein 55-jähriger Warburger ist am Dienstag, 10.09.2019, gegen 11:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit einem Quad die Sternstraße und beabsichtigte nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt in eine Schaufensterscheibe. Anschließend durchbricht er die Scheibe, fährt durch einen dahinter befindlichen Geschäftsraum und kommt in einem nachfolgenden Raum zum Stehen. Der Quadfahrer wird leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro./he

