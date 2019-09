Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Abgestellte Fahrzeuge in Warburg zerkratzt

Warburg (ots)

Im Stadtgebiet von Warburg sind in der Nacht vom 7. auf den 8. September mehrere abgestellte Fahrzeuge von Unbekannten zerkratzt und beschädigt worden. Bisher liegen der Polizei drei entsprechende Anzeigen vor. Die beschädigten Fahrzeuge standen in der Calenberger Straße und an der Straße "An der Burg". Es entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Wer in dem Zeitraum zwischen 16 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Warburg, Telefon 05641/78800, zu melden.

Bereits eine Woche zuvor hatte es in diesem Gebiet in Warburg mehrere mutwillige Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gegeben. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4365932) /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell