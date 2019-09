Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Einbrüche im ganzen Kreisgebiet

Kreis Höxter. (ots)

Mit mehreren Einbrüchen, die im Laufe des Wochenendes im Kreis Höxter verübt wurden, muss die sich die Polizei Höxter befassen. In allen Fällen bewegt sich der mögliche Zeitraum der Taten zwischen Freitag, 6. September, und Sonntag, 8. September.

In Brakel-Riesel verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie auch Beute gemacht haben, ist bisher nicht geklärt.

Ebenso wurde in den Kindergarten in Brakel-Erkeln eingebrochen. Hier wurden Büro-Räume durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In Höxter-Ottbergen drangen Unbekannte in die Gemeinschaftsgrundschule in der Straße "In der Woort" ein. Im gesamten Gebäude brachen sie mehrere Türen und Schränke auf und durchsuchten die Räume. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Dabei entwendeten sie mehrere Tablet-Computer und einen Laptop.

In Bad Driburg brachen Unbekannte in die Büroräume eines Lagerhauses an der Brakeler Straße ein. Hier entwendeten sie nach erster Einschätzung mehrere Luftdruckwaffen.

In Borgentreich waren eine ungenutzte Werkstatt und ein angrenzendes Wohngebäude in der Mühlenstraße das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Die Räume wurden durchsucht, die Höhe der Beute ist noch unklar.

In allen Fällen hoffen die Ermittler der Polizei Höxter auf Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell