Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rollerfahrer schwer verletzt

Höxter (ots)

Aus bisher unbekannten Gründen ist am Freitagnachmittag ein 73-jähriger Rollerfahrer auf einen vor ihm haltenden Pkw aufgefahren. Beide Fahrzeuge waren auf der Albaxer Straße in Richtung Holzminden gefahren. An der Einmündung "Zur Lüre" kam es zu dem Unfall. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

