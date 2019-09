Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher stehlen Trinkgeld

33014 Bad Driburg (ots)

Eine Spardose mit Trinkgeld wurde bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Neuenheerse entwendet. Der oder die Einbrecher drangen in der Nacht von Montag, 09.09.2019, auf Dienstag, 10.09.2019, in die an der Paderborner Straße gelegene Gaststätte ein, brachen ein leeres Sparfach auf und öffneten Schubfächer und Schranktüren. Aus dem Kassenbereich wurde eine für Trinkgelder aufgestellte Spardose entwendet. Die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-98700, bittet um Hinweise von Zeugen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell