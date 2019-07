Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher auf der Richard-Zanders-Straße

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben eine Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus gestern (30.07.) zwischen 06.00 Uhr morgens und 15.45 Uhr nachmittags eingeschlagen und im Haus Behältnisse durchsucht.

Morgens früh gegen 06.00 Uhr hatte die Bewohnerin das Haus verlassen. Erst am Nachmittag kehrte sie zurück. Da stellte sie fest, dass Einbrecher am Werk waren. Diese hatten zunächst eine Fensterscheibe einer Tür eingeschlagen. Im Gebäude durchwühlten sie einen Schrank und die Schubläden einer alten Nähmaschine. Auch eine Kommode im Kinderzimmer wurde durchsucht.

Mit einem Tablet als Beute traten die Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

