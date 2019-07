Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Smart rast in Bauzaun

Overath (ots)

Eine 40-jährige Overatherin ist mit ihrem Smart in den Gegenverkehr gekommen und hat einen Bauzaun beschädigt.

Am Dienstag gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Overath ein außergewöhnlicher Unfall. Ein Zeuge fuhr mit seinem Auto aus Richtung Overath auf der Hauptstraße in Richtung Steinenbrück. Vor ihm befand sich eine Smart-Fahrerin, die bereits vor und im Kreisverkehr Ferrenberg auffällige Schlangenlinien fuhr. Kurz nach dem Kreisverkehr beobachtete der Zeuge, wie die Smart-Fahrerin in den Gegenverkehr geriet, über den Gehweg fuhr, gegen einen Bauzaun prallte und schließlich wieder auf der rechten Straßenseite zum Stillstand kam.

Die Smart-Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme zeigte die Overatherin Anzeichen für geistige und/oder körperliche Mängel, die zu dem Unfall geführt haben könnten. In Anbetracht der Gesamtumstände ergab sich der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung; der Führerschein der Overatherin wurde sichergestellt. (tz)

