Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Burscheid (ots)

Zwei Frauen sind am Dienstagnachmittag (30.07.) in Massiefen schwer verletzt worden.

Eine 21-jährige Burscheiderin war gegen 13:45 Uhr mit ihrem Golf auf der Straße Massiefen in Richtung Nagelsbaum unterwegs. An der Unfallstelle kam ihr auf gerade Strecke ein Polo entgegen. Nach Zeugenaussagen lenkte die 74-jährige Polo-Fahrerin aus Burscheid aus nicht nachvollziehbaren Gründen nach links in den Gegenverkehr.

Dort krachte der Polo seitlich in den Golf. Beide Autofahrerinnen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen; der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Beide VW wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei knapp 15.000 Euro. (rb)

Anlagen: 2 Fotos

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell