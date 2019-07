Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Exhibitionist auf dem Gronauer Friedhof

Bergisch Gladbach (ots)

Zwei ältere Damen sind beim Friedhofbesuch von einem Exhibitionisten um 11:30 Uhr überrascht worden.

Am Dienstagvormittag (30.07.) besuchte eine 81-Jährige den Friedhof in Gronau und erblickte einige Meter von ihr entfernt einen Mann. Dieser hatte seine Hose heruntergelassen und manipulierte mit Blick auf die Bergisch Gladbacherin an seinem Geschlechtsteil.

Eine 83-jährige Frau, welche sich im unmittelbaren Umfeld befand, wurde ebenfalls Zeugin dieses Vorfalls. Sie beobachtete den Mann im Vorfeld dabei, wie er sein schwarzes Fahrrad in einem Gebüsch versteckte. Mit diesem flüchtete er nach der Tat auch wieder in Richtung des Gierather Waldes.

Nach Aussagen der ersten Zeugin war der Mann zwischen 180-185 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Er war augenscheinlich Mitteleuropäer, hatte dunkles und lichtes kurzes Haar, trug eine braune Hose und ein dunkelblaues Sweatshirt mit Kapuze.

Laut der zweiten Zeugin war der Mann zwischen 50-60 Jahre alt, 165 cm groß, hatte grau-weiße Haare, eine magere Statur und trug eine khakifarbene Oberbekleidung.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass es sich nur um einen Täter gehandelt hat. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (tz)

