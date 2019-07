Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - weiteres Wohnmobil gestohlen

Overath (ots)

Die Polizei RheinBerg berichtete gestern über einen Wohnmobil-Diebstahl auf der Weberstraße. Inzwischen stellte sich heraus, dass ein zweites Fahrzeug gestohlen wurde.

Die Täter hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag (27.07.) ein Schloss geknackt und waren so auf das weitläufige Gelände gelangt. Bei einer ersten Nachschau fehlte ein Knaus. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass auch ein Trigano F14 gestohlen wurde, der im Kreis Euskirchen zugelassen war. Zudem nahmen die Diebe Bitburger-Kennzeichenschilder mit, die vermutlich an dem neuen Knaus montiert wurden.

Hinweise bitte unter 02202 205-0 an die Polizei. (rb)

