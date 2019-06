Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Ispringen - Anrufe durch falschen Polizeibeamten

Enzkreis (ots)

In den vergangenen Wochen haben falsche Polizisten versucht, ihr betrügerisches Spiel mit vorwiegend älteren Menschen in Ispringen zu treiben und sie um ihre Ersparnisse, Schmuckstücke oder Wertgegenständen zu bringen.

Mehrere, meist ältere Menschen haben sich in den letzten Tagen bei der Polizei gemeldet und von Anrufen durch einen falschen Polizeibeamten berichtet. Dabei gab sich der Anrufer als Polizeibeamter aus und gab den Namen eines tatsächlichen, aus Ispringen stammenden Polizeibeamten an. Der falsche Beamte erweckte den Eindruck, dass die Angerufenen um ihr Bargeld und ihre Wertgegenstände fürchten müssten, da ein Einbruch sehr wahrscheinlich sei. In allen bekannten Fällen blieben die Betrugsversuche glücklicherweise erfolglos, da die Betroffenen die Lügengeschichte durchschauten und einfach auflegten.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Verhaltenstipps:

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf.

-Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

-Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

-Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie dabei nicht die Rückruftaste, falls die Nummer 110 übermittelt wurde, sonst landen Sie wieder bei den Tätern. Denn die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an!

-Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, oder Wertgegenständen.

-Gewähren Sie keinesfalls Fremden Zutritt in Ihre Wohnung.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell