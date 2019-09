Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Ein Lob der Polizei Höxter: Fast alle nutzen Kindersitze

Kreis Höxter (ots)

Die Polizei darf nicht nur verwarnen, sondern auch mal ein Lob aussprechen. In diesem Fall gilt das Kompliment den Fahrzeugführern, die in den vergangenen Tagen passend zum neuen Schuljahr im ganzen Kreisgebiet Höxter überprüft wurden und Kinder an Bord hatten: Fast alle benutzten für ihre jungen Mitfahrer geeignete Kinderrückhaltesysteme. Von insgesamt 110 Fahrzeugführern, die an mehreren Tagen vor verschiedenen Schulen im gesamten Kreis Höxter überprüft wurden, hatten lediglich zwei keine passenden Kindersitze verwendet und wurden verwarnt. "Dies ist ein erfreulich niedriges Ergebnis", kommentiert der Erste Polizeihauptkommissar Norbert Lammers, Direktionsleiter Verkehr der Kreispolizeibehörde Höxter, das Ergebnis der Schwerpunktkontrollen. "Für die Kindersicherung scheint ein gutes Verständnis vorhanden zu sein."

Die über mehrere Tagen verteilten Kontrollen zum Schulbeginn brachten aber nicht nur erfreuliche Ergebnisse: Rund ein Drittel aller überprüften Fahrzeugführer musste wegen anderer Verstöße Verwarngelder zahlen oder Ordnungswidrigkeits-Anzeigen entgegennehmen. Elf waren zu schnell unterwegs, was insbesondere direkt vor Schulen eine deutliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer darstellt. Fünf weitere hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Wegen anderer Verstöße, zum Beispiel Handynutzung während der Fahrt, wurden insgesamt 31 Fahrzeugführer mit Anzeigen oder Verwarngeldern belangt.

Mit den gezielten Kontrollen in den ersten Wochen nach Schulbeginn wollen der Verkehrsdienst und der Bezirksdienst der Polizei Höxter im Bereich der Schulen Präsenz zeigen, um die Sicherheit der Schulkinder zu verbessern. In persönlichen Gesprächen sollen die Verkehrsteilnehmer außerdem auf mögliche Gefahrenquellen hingewiesen werden. /nig

Weitere Informationen rund um die Verkehrssicherheit zum Schulbeginn mit Flyer zum Download: https://hoexter.polizei.nrw/artikel/brems-dich-schule-hat-begonnen-0

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell