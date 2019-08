Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Auseinandersetzung eskaliert in S-Bahn

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag nahmen Bundespolizisten drei Männer in einer S-Bahn der Linie S5 vorläufig fest, nachdem sie sich gegenseitig angegriffen haben.

Gegen 0:20 Uhr gerieten zwei Personengruppen auf der Fahrt von Strausberg nach Mahlsdorf aufgrund lauter Musik zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Als eine Gruppe beim Halt am S-Bahnhof Mahlsdorf aussteigen wollte, verwehrte ihnen ein 20-Jähriger den Ausstieg. Daraufhin schlug ein 35-Jähriger dem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Bei der anschließenden Rangelei stürzte der 35-Jährige und rutschte mit dem Fuß zwischen Bahnsteigkante und S-Bahnzug. Der 20-Jährige und sein 21-jähriger Begleiter traten auf den am bodenliegenden 35-Jährigen ein.

Alarmierte Bundespolizisten nahmen die drei Angreifer vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein. Gegen die beiden 20- und 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen nahmen sie Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Der 35-Jährige erlitt Hämatome im Gesicht und zog sich bei dem Sturz einen Beinbruch zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankhaus. Der 20-Jährige erlitt Nasenbluten, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab.

