POL-BN: Bonn-Beuel: Hochwertiges E-Bike mit Anhänger entwendet - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des 10.07.2019 wurde auf der Johann-Link-Straße in Bonn-Beuel ein hochwertiges E-Bike mit Kinderanhänger entwendet: In dem Zeitraum zwischen 16:00 und 17:30 Uhr machten sich Unbekannte an dem mit einem Schloss am Fahrradständer angeschlossenen Rad zu schaffen - das Fahrradgespann wurde schließlich entwendet. Nach erfolgter online-Anzeigenerstattung hat die zuständige "EG Bike" die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zu dem entwendeten Rad liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

E-Bike Radon Hybrid Sunset (Damen) schwarzer Rahmen

Thule Fahrradanhänger Cab 2 grün-schwarz mit Kleinkindeinsatz

Zwei am Rad mit angeschlossene Helme wurden ebenfalls entwendet.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Radgespanns machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der "EG Bike" in Verbindung zu setzen.

