POL-WHV: Pressemitteilung der PI Wilhelmshaven - 13.09. bis 15.09.2019

Brandermittlung:

Entsorgte Grillkohle entzündet Komposthaufen

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kommt es im Stadtteil Neuengroden, im Wilhelm-Busch-Weg, zu einem Brandereignis. Am Einsatzort konnte festgestellt werden, dass ein Komposthaufen in Brand geraten war. Das Feuer griff anschließend auf einen nahestehenden Baum über. Weiter wurde ein Schuppen durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Brand konnte schnell durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden, in der Folge ein weiteres Ausbreiten des Brands auf andere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Personen kamen nicht zu schaden. Als mutmaßliche Brandursache konnte ermittelt werden, dass Grillkohle auf dem Komposthaufen entsorgt worden war. Die Polizei weist auf die Gefahren von heißer/genutzter Grillkohle hin. Die Kohle/Asche weist nach der Nutzung noch über mehrere Stunden hohe Temperaturen auf, welche geeignet sind, Komposthaufen oder auch Mülltonnen in Brand zu setzen. Entsorgen sie die Asche möglichst erst am folgenden Tag, nach einer abschließenden Kontrolle. (Bild im Anhang)

Raub:

Opfer bewusstlos geschlagen und Bargeld entwendet

In der Nacht auf Samstag, kam es in dem Zeitraum zwischen Mitternacht und 06:30 Uhr zu einem Raubdelikt im Neuengrodener Weg/Freiligrathstraße in Wilhelmshaven. Das männliche Opfer (33 Jahre) geriet, nach eigenen Angaben, mit dem unbekannten Täter in Streit, in der Folge das Opfer niedergeschlagen und bewusstlos wurde. Als das Opfer, gegen 06:30 Uhr, wieder zu sich gekommen war, stellte dieses festgestellt, dass sein Bargeld entwendet wurde. Zur weiteren Untersuchung wurde das leicht verletzte Opfer dem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei bittet Personen, welche sich in diesem Zeitraum dort aufgehalten haben und sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich mit der Polizei unter 04421-9420 in Verbindung zu setzten.

Ladendiebstahl:

Couragierter Ladendetektiv verfolgt Ladendieb

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, wird der Polizei gemeldet, dass es zu einem Ladendiebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße in Wilhelmshaven gekommen sei. Der Diebstahl ist im Vorfeld einer Mitarbeiterin des Geschäftes aufgefallen, welche umgehend den hauseigenen Ladendetektiv über den Sachverhalt informierte. Der Ladendetektiv nahm umgehend die Verfolgung des flüchtenden Täters auf und alarmierte zeitgleich die Polizei. Der männliche Täter (38 Jahre) flüchtete mit dem Diebesgut, einem Abendkleid, fußläufig durch die Fußgängerzone. Die eingesetzten Kollegen konnten aufgrund der Täterbeschreibung und des aktuellen Standortes den Täter in der Grenzstraße stellen. Im Rahmen der Personalienüberprüfung konnte ermittelt werden, dass der Täter falsche Angaben zu seinen Personalien gemacht hatte und so versuchte sich dem drohenden Strafverfahren zu entziehen. Neben einer Strafanzeige wegen Diebstahls, wurde noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namenangabe eingeleitet. Die Polizei lobt das absolut professionale Handeln des Ladendetektives, welcher durch die Verfolgung und die parallele Alarmierung der Polizei alles richtiggemacht und sich zu keiner Zeit in eigene Gefahr begeben hat.

Verkehrsunfall:

Fahranfänger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr der Fahrzeugführer (männlich, 20 Jahre) mit seinem PKW (BMW, 175 PS) die Hooksieler Landstraße in nördliche Richtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 19-Jährige Wilhelmshavenerin. Der Fahrzeugführer, welcher sich führerscheinrechtlich noch in der Probezeit befindet, beabsichtig nach rechts in die Straße "Neue Friedenstraße" abzubiegen. Mutmaßlich aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit, bricht das Heck des Fahrzeugs aus und der PKW gerät ins Schleudern. Der BMW kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt seitlich gegen einen dort befindlichen Baum. Die Beifahrerin wird nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Weiter drohen dem jungen Fahranfänger führerscheinrechtliche Konsequenzen, wie z.B. Verlängerung der Probezeit oder eine Nachschulung.

Demonstration:

"Demonstration für den Kohleausstieg" in Wilhelmshaven vom 14.09.2019 In der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr fand im Bereich des Kraftwerks eine angemeldete und genehmigte Kundgebung des KV Wilhelmshaven (Bündnis90/Die Grünen) unter freiem Himmel statt. An der Versammlung nahmen ca. 50 Teilnehmer teil. Die Veranstaltung wurde polizeilich begleitet und verlief absolut friedlich.

