POL-WHV: Konflikt zwischen zwei Männern auf dem Bockhorner Markt - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Wilhelmshaven (ots)

Bei der Polizei hat ein junger Mann aus dem Landkreis Ammerland einen Sachverhalt gemeldet, angeblich soll es auf dem Bockhorner Marktes, in den frühen Sonntagmorgenstunden, 08.09.2019, zu einem Vorfall zwischen zwei Männern gekommen sein. Möglicherweise gerieten beide in einen Konflikt, so dass die Polizei zur Klärung des angezeigten Sachverhaltes um Zeugenhinweise bittet.

Personen, die in den Morgenstunden des 08.09.2019, zwischen 04:15 und 05:15 Uhr, auf dem Festgelände Bockhorn verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Insbesondere werden Besucher gebeten sich bei der Polizei zu melden, die von einer männlichen Person, die in Begleitung eines Mannes war, angesprochen und um Hilfe gebeten wurden.

