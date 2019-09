Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel - Das Wegwerfen der Betäubungsmittel vor den Augen der Beamten klappte nicht

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Donnerstagabend, 12.09.2019, kontrollierten Beamte gegen 17:35 Uhr einen Pkw, der in der Weserstraße unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrzeugführer des Pkw Peugeot unter dem Einfluss berauschender Mitteln stand, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet wurden.

Im Rahmen des Einsatzes warf der 30-Jährige noch eine geringe Menge Marihuana weg, die sich in seinen Schuhen befand.

Die Beamten beschlagnahmten das Betäubungsmittel, außerdem wurden gegen den Fahrzeugführer entsprechende Verfahren eingeleitet.

