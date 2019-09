Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Heckscheibe eines VW Kombi in Wilhelmshaven eingeschlagen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, schlugen bislang unbekannte Täter am Dienstag, 10.09.2019, in der Zeit von 08:00 - 15:00 Uhr die Heckscheibe eines in der Edo-Wiemken-Straße stehenden Pkw ein. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Kombi (in der Erstmeldung wurde ein Pkw Hyundai veröffentlicht).

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 04421/942-0 um Zeugenhinweise.

