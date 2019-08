Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst+++ Festnahme von zwei dringend tatverdächtigen Personen nach Einbruchsdiebstahl+++

Delmenhorst (ots)

Zwei Tatverdächtige konnten nach einem Einbruchsdiebstahl im Bereich eines Gewerbegebietes in Delmenhorst Annenheide am Dienstag, den 27. August, im Verlauf von Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Zunächst unbekannte Täter gelangten gewaltsam in eine Firma in der Feldhusstraße ein, nahmen ein Wertgelass an sich und flüchteten mit einem ebenfalls dort entwendeten Firmenfahrzeug. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten zwei dringend tatverdächtige Männer, ein 32-jähriger Delmenhorster und ein 34-jähriger Bremer, im Nahbereich durch Polizeibeamte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Weitere Einzelheiten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

