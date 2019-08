Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Wardenburg+++

Am 28. August gegen 05:40 Uhr wurde der Polizei ein Brand in Wardenburg, OT Westerholt, gemeldet. Demnach geriet auf einem landwirtschaftlichen Gehöft ein Heulager in Brand. Das Übergreifen auf einem angrenzenden Rinderstall konnte durch sofortige Löscharbeiten der Feuerwehren verhindert werden. Vor Ort eingesetzt waren die Feuerwehren aus Littel, Achternmeer, Eversten und Wardenburg sowie die Berufsfeuerwehr aus Oldenburg mit insgesamt etwa 80 Einsatzkräften. Der Unterstand brannte komplett aus. Eine derzeitige Schadenshöhe kann noch nicht genannt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

