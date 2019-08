Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hamm-Mitte

Unfallflüchtige Ford-Fahrerin gesucht (ots)

Unfallflucht beging eine bislang unbekannte Autofahrerin in der Arthur-Dewitz-Straße. Die Flüchtige beschädigte am Freitag, 16. August, gegen 10.30 Uhr, in Höhe des Jahnstadions einen dort abgestellten Seat. Die unbekannte Fahrerin soll mit einem älteren, silbernen Ford Focus mit Hammer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

