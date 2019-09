Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Täter zerstören Pkw-Scheiben in Jever und im Wangerland - in einem Fall wurde vermutlich ein Gullideckel genutzt

Wilhelmshaven (ots)

jever und wangerland. In der Nacht zum Dienstag, 10.09.2019, zerstörten bislang unbekannte Täter vermutlich mit einem Gullideckel die Scheibe der Beifahrertür eines PKW, der in der Mozartstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginnern wurde eine Geldbörse entwendet. Außerdem beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eines auf dem DRK Gelände Schillig, in der Inselstraße abgestellten Pkw Dacia. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

