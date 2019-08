POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 29.08.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Unbekannte fährt gegen Roller, Königstein im Taunus, Schneidhain, Rossertstraße, 28.08.2019, gg. 12.25 Uhr

(pa)Ein Motorroller wurde Mittwochmittag in Schneidhain von einer unbekannten Autofahrerin beschädigt. Der graue Roller des Herstellers Peugeot stand ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Rossertstraße. Gegen 12.25 Uhr sah eine Zeugin einen braunen Pkw größeren Ausmaßes, gefahren von einer Frau, beim Rückwärtsausparken gegen das Kleinkraftrad fahren, das durch den Stoß auf die Seite kippte. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Fahrzeugführerin entfernte sich von der Unfallstelle, anstatt sich pflichtgemäß um die Begleichung des Schadens zu kümmern. Deshalb ermittelt nun die Polizeistation Königstein wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

2. Motorrad umgefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Seifengasse, 28.08.2019, 08.00 Uhr bis 17.05 Uhr

(pa)Im Verlauf des Mittwoches fuhr eine unbekannte Person in Bad Homburg gegen ein Motorrad. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden. Das Leichtkraftrad der Marke Yamaha wurde am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Seifengasse geparkt. Als der Fahrer gegen 17.05 Uhr zurückkam, musste er feststellen, dass seine 125er auf der Seite lag. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken die Yamaha touchiert. Auf dem Schaden von ca. 1.000 Euro bliebt der Besitzer des Leichtkraftrads vorerst sitzen. Die Person, die den Unfall verursachte, fuhr nämlich davon, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Verkehrsschild beschädigt - Unfallflucht, Steinbach, Römerweg, 28.08.2019, gg. 21.15 Uhr

(pa)Mehrere Hundert Euro Schaden hinterließ am Mittwochabend ein Autofahrer in Steinbach an einem Verkehrsschild. Der Mann hatte seinen Wagen - einen Fiat - im Römerweg geparkt und fuhr nach Zeugenangaben nach mehrfachem Aufheulen des Motors einige Meter rückwärts, bevor er mit dem Fahrzeugheck gegen ein Verkehrsschild stieß. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin von Anwohnern angesprochen. Diesen gegenüber habe er angegeben, die Polizei bereits wegen des Unfalls verständigt zu haben. Dies war allerdings nicht der Fall und der Fiat-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. An der Halteranschrift in Frankfurt Nied stellten die Beamten sowohl den beschädigten Fiat als auch den Halter des Wagens fest, der im Verdacht steht, diesen zuvor auch gefahren zu haben. Der 50-Jährige zeigte Anzeichen für vorausgegangenen Alkohol- und Drogenkonsum. Aufgrund dessen wurde er zwecks ärztlicher Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort entlassen.

4. Radfahrer abgedrängt, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, 28.08.2019, gg. 09.00 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen wurde ein Fahrradfahrer in Ober-Eschbach verletzt. Der 43 Jahre alte Mann war nach eigenen Angaben auf seinem Rennrad auf der Homburger Landstraße aus Richtung Nieder-Eschbach in Fahrtrichtung Ober-Eschbach unterwegs, als er wahrnahm, dass ein in gleicher Richtung fahrender Mann in einem BMW während der Fahrt das Mobiltelefon nutzte. Durch das offene Fenster habe der Rennradfahrer diesen auf sein Verhalten angesprochen. Im weiteren Verlauf befuhr der 43-Jährige die Ober-Eschbacher Straße in Richtung Bad Homburg, als er vom angesprochenen BMW-Fahrer eingeholt und angesprochen worden sei. Aus dem Auto heraus habe der Mann den Radfahrer beleidigt und daraufhin nach rechts abgedrängt. Beim Ausweichmanöver stürzte der 43-Jährige. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der BMW-Fahrer flüchtete vom Unfallort. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen weißen 5er BMW mit Friedberger Kennzeichen gehandelt haben. Gefahren habe diesen ein Mann im Alter von 30-40 Jahren. Die Polizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

