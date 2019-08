PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 28.08.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Range Rover gestohlen, Friedrichsdorf, Taunusstraße, 27.08.2019, 22.00 Uhr bis 28.08.2019, 09.00 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf wurde in der Nacht auf Mittwoch ein hochwertiger Geländewagen gestohlen. Der Wagen - ein Range Rover Velar - war in der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Taunusstraße abgestellt. Zwischen Dienstagabend, 22.00 Uhr und Mittwochmorgen, 09.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das rund 90.000 Euro teure Fahrzeug. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. In Schrotthandel eingebrochen, Neu-Anspach, Anspach, Saalburgstraße, 27.08.2019, 19.30 Uhr bis 28.08.2019, 02.00 Uhr

(pa)In der vergangenen Nacht wurde ein Schrotthandel in Anspach zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr und Mittwoch, 02.00 Uhr begaben sich diese auf das umzäunte Firmengelände in der Saalburgstraße. Die Täter öffneten das Hoftor gewaltsam, um das Diebesgut - vermutlich mit einem Kleintransporter - abzutransportieren. Gestohlen wurden auf dem Hof gelagerte Wasserpumpen und alte Festplatten im Gesamtwert von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Fahrräder kollidieren, Kronberg im Taunus, Schwalbacher Straße / Geiersbergweg, 27.08.2019, gg. 18.50 Uhr

(pa)Am frühen Dienstagabend kam es in Oberursel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrrädern. Ein 42-Jähriger aus Bad Soden befuhr gegen 18.50 Uhr mit einem Pedelec den Geh- und Radweg der Schwalbacher Straße aus Richtung Bad Soden kommend in Fahrtrichtung Kronberg. In entgegenkommender Richtung war eine 57-Jährige auf ihrem Fahrrad auf dem Weg unterwegs. In Höhe der Kreuzung Schwalbacher Straße / Geiersbergweg stießen die beiden Fahrräder gegeneinander. Ursächlich hierfür könnte möglicherweise eine nicht angepasste Geschwindigkeit des Pedelec-Fahrers auf der Gefällestrecke gewesen sein, die ein rechtzeitiges Ausweichen verhinderte. Der 42-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 57-jährige Frau wurde leicht verletzt. Der an den Rädern entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

4. Unfallverursacher fährt davon, Steinbach, Niederhöchstadter Straße, 26.08.2019, 13.30 Uhr bis 28.08.2019, 08.50 Uhr

(pa)Rund 2.000 Euro Sachschaden hinterließ eine unbekannte Person an einem in Steinbach geparkten Pkw. Der weiße VW Up stand von Montagmittag, 13.30 Uhr bis Mittwochmorgen, 08.50 Uhr in der Niederhöchstadter Straße in einer Parklücke mit dem Fahrzeugheck zur Fahrbahn. Im genannten Zeitraum touchierte offenbar ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren das Heck des weißen Kleinwagens. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr die verursachende Person davon. Deshalb ermittelt nun die Polizeistation Oberursel. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich dort unter (06171) 6420 - 0 zu melden.

