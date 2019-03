Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Autoaufbruch am Freitagabend

Freiburg (ots)

Zu einem Autoaufbruch kam es am Freitagabend in Laufenburg. In der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr wurde eine Scheibe an einen in der Andelsbachstraße geparkten VW Touran eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden persönliche Sachen der Eigentümerin wie ein Tasche, ein Glätteisen, eine Bürste, ein Pullover gestohlen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell