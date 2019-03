Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbruch in Gaststätte - Automaten geplündert

Freiburg (ots)

Einbrecher haben eine Gaststätte in Stühlingen in der Nacht zum Samstag heimgesucht. In die in der Hauptstraße gelegene Wirtschaft wurde in der Zeit von 03:00 Uhr bis 09:00 Uhr eingedrungen. Im Innern wurden mehrere Automaten aufgebrochen. Aus diesen wurden ein unbekannter Bargeldbetrag und Zigaretten entwendet. Außerdem nahmen die Einbrecher aus einem Bedienungsgeldbeutel das Scheingeld mit. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) übernommen.

