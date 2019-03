Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: In Acker abgedrängt - Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der B 314

Freiburg (ots)

In einen Acker abgedrängt wurde am Freitag auf der B 314 zwischen Stühlingen und Eberfingen die Fahrerin eines VWs. Gegen 17:30 Uhr war die 20-jährige in Richtung Eberfingen auf der Bundesstraße unterwegs. Sie befuhr Strecke hinter einem schwarzen kleineren Pkw, davor war ein Lkw. Als die Straße frei war, blinkte der Lkw rechts, um den nachfolgenden Fahrzeugen die Überholmöglichkeit zu zeigen. Als der Fahrer des schwarzen Pkws nicht reagierte, setzte die VW-Fahrerin zum Überholen an. Als sie sich auf gleicher Höhe mit dem schwarzen Pkw befand, zog dieser Fahrer ebenso auf die linke Fahrspur, um zu überholen. Dabei drängte er den VW von der Straße. Die VW-Fahrerin verlor die Kontrolle und schleuderte nach rechts in einen Acker, wo ihr Wagen zum Stillstand kam. Zu einer Berührung mit dem schwarzen Pkw kam es nicht. Dieser fuhr weiter. Ein bislang unbekannter Autofahrer erkundigte sich nach dem Unfall nach dem Befinden der VW-Insassen. Bei Eintreffen der Polizei war dieser mögliche Zeuge nicht mehr dort. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet deshalb diesen Mann und auch andere Zeugen, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell