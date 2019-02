Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Unbekannter Täter bricht in Transporter ein

Homberg (ots)

Borken Unbekannter Täter bricht in Transporter ein Tatzeit: 19.02.2019, 16:00 Uhr bis 20.02.2019, 11:55 Uhr

In der Nacht von Dienstag bis Mittwoch sind unbekannte Täter in der Straße "Am Steffling" in einen Transporter eingebrochen und haben Bargeld im Wert von 840,- Euro erbeutet.

Die Täter hebelten so an der Beifahrerfensterscheibe eines weißen Daimler Sprinter, dass die Scheibe zersprang. Anschließend griffen die Täter durch das Fenster in den Fahrzeuginnenraum und nahmen eine blaue Tasche heraus, in der sich ca. 840,- Euro befanden. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

