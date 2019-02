Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Trickdiebe klauen 80,- Euro aus Kasse

Homberg (ots)

Homberg Trickdiebe klauen 80,- Euro aus Kasse Zeit: 20.02.2019, 13:36 Uhr

Gestern Mittag hat ein unbekanntes Diebespaar in einem Bekleidungsgeschäft in der Ziegenhainer Straße Bargeld in Höhe von 80,- Euro aus der Kasse gestohlen.

Das Paar betrat mit drei Kindern den Bekleidungsmarkt in der Ziegenhainer Straße. Es suchte sich in dem Geschäft fünf Hosen und ein Oberteil aus, während sich die Kinder am Süßwarenregal aufhielten. Der Mann ging dann mit den Kleidungsstücken zur Kasse und wollte die Ware im Wert von 42,50 Euro mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. In diesem Moment trat die Frau von der anderen Seite an die Kasse heran und wollte noch Ware zum Einkauf hinzulegen. Diese Ablenkung nutzte der Mann aus und nahm ein Bündel mit 10-Euro-Scheinen und 20-Euro-Scheinen aus der Kasse. Die Kassiererin bemerkte dies und nahm sich die Bündel Geldscheine aus den Händen des Mannes wieder zurück. Sie glaubte, das gesamte Geld zurückerhalten zu haben. Danach verließ das Paar mit den Kindern im Alter von ca. 5 - 10 Jahren das Geschäft. Bei der Kassenabrechnung stellte die Kassiererin dann aber fest, dass Bargeld im Wert von 80,- Euro im Kassenbestand fehlten.

Das Diebespaar wird von der Angestellten wie folgt beschrieben:

Täter: 45 - 50 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, graue Haare, sprach Englisch, südosteuropäisches Aussehen

Täterin: ca. 1,70 m, trug Kopftuch, ebenfalls südosteuropäisches Aussehen

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

