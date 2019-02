Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen - 5-jährige Kaweyar weiterhin vermisst - Polizei bittet dringend um Mithilfe

Guxhagen 5-jährige Kaweyar weiterhin vermisst - Polizei bittet dringend um Mithilfe Zeit: 17.02.2019, 15:30 Uhr

Nach der fünfjährigen Kaweyar aus Guxhagen, die seit Sonntag vermisst ist, wird weiterhin gesucht. Die umfangreichen und intensiven Suchmaßnahmen der vielen Einsatzkräfte haben in den letzten Tagen leider noch nicht zum Auffinden des vermissten Mädchens geführt. Aus diesem Grund bittet die Polizei dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zu diesem Zweck wurden Fahndungsflyer und -plakate vorbereitet, die in Guxhagen und in der näheren Umgebung in nächster Zeit verteilt werden. Das Fahndungsdokument ist der Pressemitteilung als Bilddatei angehangen.

Aktuell, wie auch schon gestern, ist die Polizei in Guxhagen von Haus zu Haus unterwegs, um Anwohner zu bitten, in möglichen Verstecken auf ihren Grundstücken nachzusehen. Weiterhin werden alle Zeugen befragt und vernommen, die Hinweise in dem Vermisstenfall gegeben haben. Die Wasserschutzpolizei überwacht im Rahmen ihrer Zuständigkeit den Bereich der Fulda. Die Polizei geht allen Hinweisen nach und wird lageabhängig die Suche intensivieren. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem möglichen Unglücksfall aus. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.

Beschreibung des Mädchens zum Zeitpunkt des Verschwindens: Kaweyar ist ca. 1,20 m groß, schlank, hat braune mittellange Haare und trug eine blaue Hose, einen pinkfarbenen Pullover (nicht wie in der ersten Meldung zunächst berichtet ein pinkfarbenes T-Shirt) und schwarze Stiefel.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

- Wer kann Hinweise zum Verschwinden oder zum Verbleib von Kaweyar geben? - Wer hat im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Mädchens verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Weiterhin werden Anwohner gebeten, in möglichen Verstecken auf ihren Grundstücken nachzusehen.

Beachten sie hierzu bitte auch die folgenden bereits veröffentlichten Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4195479 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/4196098

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740, an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

