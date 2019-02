Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: 5-jähriges Mädchen vermisst - Große Suchaktion am gestrigen und heutigen Tag

Homberg (ots)

Guxhagen 5-jähriges Mädchen vermisst - Große Suchaktion an und auf der Fulda Zeit: 17.02.2019, 15:30 Uhr - 18.02.2019 Ein 5-jähriges Mädchen befand sich mit seiner Mutter gestern Nachmittag auf einem Spielplatz im Bereich der Straße "Zum Ehrenhain". Gegen 15:30 Uhr verlor die Mutter ihre Tochter kurzzeitig aus den Augen. Seit dieser Zeit fehlt von der 5-Jährigen Majeed, welche sich nicht orientieren kann, jede Spur. Durch Familienangehörige und Bekannte wurde umgehend der Bereich des Spielplatzes, welches sich direkt an der Fulda befindet, abgesucht. Da das Kind nicht aufgefunden wurde, wurde anschließend die Polizei und die Feuerwehr verständigt. An den sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen beteiligten sich neben der Polizei noch 280 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Rettungshundestaffel, das DLRG, sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt. Die umfangreichen Suchmaßnahmen wurden mit Tauchern und Booten auf der Fulda durchgeführt. Weitere Suchmaßnahmen ersteckten sich auf das Fuldaufer, die angrenzenden Gebiete und das Stadtgebiet von Guxhagen. Unterstützt wurden die Suchmaßnahmen aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber. Aufgrund eines Hinweises suchten Einsatzkräfte am späten Abend auch ein Stück der Bahnlinie und ein Tunnel ab. Der Bahnverkehr wurde dafür zeitweise eingestellt. Die Suchmaßnahmen wurden gestern kurz vor Mitternacht erfolglos beendet. Am heutigen Tag, seit 09:000 Uhr, wird die Suche mit weitere gezielten Maßnahmen fortgesetzt. Es werden insgesamt 14,5 Kilometer Flusslauf der Fulda abgesucht. Hierzu sind insgesamt vier Boote der Wasserschutzpolizei, des THW und der Feuerwehr Guxhagen im Einsatz. Bei der Überprüfung der Flussstrecke werden zwei Sonargeräte eingesetzt. Weiterhin ist eine Tauchergruppe der Polizei vor Ort und überprüft bei Bedarf bestimmte Bereiche der Fulda. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

