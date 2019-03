Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Dachbox entwendet

Freiburg (ots)

Schluchsee - Am Sonntag den 03.03.2019 wurde in der Zeit zw. 11.30 und 14.00 Uhr in der Talstraße 3 eine Dachbox entwendet, welche die Eigentümer in der Zufahrt zu ihrem Ferienhaus abgelegt hatten. Das besondere an diesem Diebstahl ist der Umstand, dass die Täter die Dachbox zunächst ca. 30 Meter bergwärts an die Straße tragen mussten. Erst dort konnte die Box dann auf ein geeignetes Fahrzeug montiert werden. Der Inhalt der Box bestand aus mehreren Paar Skiern und Skistöcken. Der Gesamtdiebstahlsschaden beträgt ca. 900 Euro.

Wer hat vielleicht am gestrigen Sonntag im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht die die Ermittlungen der Polizei vorwärts bringen könnten?

Der Polizeiposten Lenzkirch, Tel: 07653/964390 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 nehmen ihren Hinweise entgegen.

